وفاة وإصابة تسعة يمنيين من أسرة واحدة بحادث مروع غربي السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سبعة يمنيين من أسرة واحدة وأصيب اثنان آخران، الأربعاء، بحادث مروري مروع على طريق الطائف غربي السعودية.

وقالت مصادر إعلامية إن "حزام الصلوي"، أحد أشهر ميكانيكي السيارات في العاصمة صنعاء، ومالك ورشة "الصلوي" توفى مع ستة من أفراد أسرته في حادث مروري مروع على طريق الطائف غربي السعودية، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى اليمن بعد أداء مناسك العمرة.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا إلى جانب الصلوي زوجته واثنان من أولاده، فيما لا يزال اثنان من أفراد أسرته بحالة حرجة في العناية المركزة.

وتأتي الحادثة بعد أيام من وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة من محافظة مأرب وإصابة آخرين في حادثة مماثلة، ضمن سلسلة حوادث تعرض لها يمنيون في السعودية منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وفاة وإصابة أكثر من 30 يمنياً.

وبحسب رصد خاص بـ "يمن شباب نت"، فإنه ومنذ بداية شهر رمضان، توفي 25 يمنياً وأصيب أكثر من 11 آخرون بحوادث سير متفرقة في المملكة العربية السعودية، غالبيتهم كانوا ممن قدموا إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

