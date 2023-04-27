شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في أعمال المؤتمر الدولي للملكية الفكرية والإبتكار من أجل زراعة مستدامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال المؤتمر الدولي للملكية الفكرية والإبتكار من أجل زراعة مستدامة المنعقد في مقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير الدكتور علي مجور.

ويناقش المؤتمر، عدد من القضايا المتعقلة بالأراضي والمدخلات الزراعية (تمهيد الأرضية)، والزراعة والحصاد (إنتاج المحصول)، والتخزين والتوزيع والاستهلاك من الزراعة إلى التسويق.

ويكتسب المؤتمر أهمية استثنائية لانعقاده في وقت تواجه فيه الزراعة العالمية تحديات كبيرة، كالأمن الغذائي في عالم مضطرب جيوسياسيًا وغير مستقر ديموغرافيًا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وشحة المياه، وارتفاع اسعار الأسمدة وندرتها، والتغيرات المناخية المجهدة للموارد الطبيعية، وتدهور حالة التربة، وحالة الضعف العام التي يعانيها القطاع الزراعي بمجمله خاصة في الدول النامية والأقل نموًا ومنها بلادنا.

