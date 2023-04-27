رويترز: يخت مفقود يصل جيبوتي بعد تعرضه لهجوم مسلح قبالة ساحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر في جيبوتي يوم الخميس على يخت خاص على متنه ثلاثة روس ومصريان أفيد مؤخراً عن فقدانهما في البحر الأحمر قبالة اليمن بعد ما قال مالكه إنه هجوم شنه مسلحون مجهولون.



ونقلت رويترز عن ديمتري تشوغويفسكي المالك إن اليخت المسمى 30 minutes أرسل آخر إشارة له مساء الثلاثاء قبالة ساحل جيزان، وهو ميناء في جنوب السعودية بالقرب من الحدود اليمنية قبل أن يبدو أنه مفقود.



ووفقًا للأشخاص الذين كانوا على متنه، "كانوا متجهين في المياه الدولية قبالة اليمن". وقال تشوغوفسكي يوم الخميس، إنهم تعرضوا للهجوم من الجانب اليمني، وتم إطلاق النار عليهم ... لكنهم تمكنوا من الفرار على الرغم من حدوث أضرار كبيرة لليخت.



وتعرضت عدة سفن للهجوم في السنوات الأخيرة قبالة الساحل اليمني الذي مزقته ثماني سنوات من الصراع بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، -والتي تسيطر على شمال اليمن والساحل القريب من المكان الذي يعتقد أن السفينة كانت فيه- وتحالف عسكري تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.



وقال تشوغوفسكي، وهو مواطن روسي إيطالي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، إن اليخت تمكن من الوصول إلى إريتريا قبل أن يشق طريقه أخيرًا اليوم إلى جيبوتي.



ولم يتم تزويد السفينة بنظام AIS القياسي لتتبع السفن الذي يستخدمه متعقبو بيانات الشحن ، كما تم الإبلاغ عن اختفائه من قبل السفارة الروسية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: رويترز