شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن مقرها واليافعي رئيسها.. هيئة للعمليات المشتركة لجيش اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هيئة للعمليات المشتركة لجيش اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إنشاءها، تتخذ من عدن مقرا لها، ويترأسها اللواء صالح علي طالب اليافعي.

والخميس، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إنشاء هيئة للعمليات المشتركة ومقرها عدن وتعين اللواء صالح علي طالب اليافعي رئيسا لها.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن قرار رقم 40 لسنة 2023، قضت المادة الأولى بـ "إنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع".

ونص القرار في المادة الثانية على أن "يحدد وزير الدفاع مكونات وأهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة".

فيما نصت المادة الثالثة من القرار على تعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع.

ونصت المادة الرابعة بأن تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرار رقم (41) لسنة 2023، ينص على تعين "اللواء الركن/ صالح علي حسن طالب اليافعي رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة".

وقضت المادة الثانية من ذات القرار بتعيين اللواء الركن يوسف علي الشراجي نائبًا لرئيس هيئة العمليات المشتركة.

ويعد اللواء الركن صالح علي حسن اليافعي من أبرز القيادات الجنوبية التي واجهت مليشيات الحوثي ولعبت دورا بارزا في المعارك ضد المليشيات، ومن شأنه تشيد هيئة عمليات مشتركة أن يوحد كافة القوات على الأرض تحت غرفة عمليات واحدة.

والعام الماضي، نجا اللواء صالح اليافعي من هجوم غادر بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في العاصمة المؤقتة عدن وحملت بصمات مليشيات الحوثي الإرهابية.

