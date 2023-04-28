شكرا لبحثكم عن خبر شركات النقل البري تحرم المعتمرين اليمنيين من العودة الى بلادهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استغاث معتمرون يمنيون عالقون في مكة من شركات النقل البري بعد قرار مفاجئ برفع أسعار التذاكر، ما تسبب في عجزهم عن العودة إلى اليمن.

وقال معتمرون إن إنهم فشلوا في شراء تذاكر العودة نتيجة إقدام شركات النقل البري على رفع أسعارها بصورة مفاجئة، وبنسبة زيادة تراوحت ما بين 30 إلى 100%.

وأوضح المعتمرون، أن مكاتب النقل الجماعي رفعت سعر تذاكر العودة من 300 ريال سعودي، خلال شهر رمضان الماضي، إلى400 و600 ريال سعودي، دون معرفة الأسباب، في استغلال واضح لحاجتهم.

وطالب المعتمرون العالقون وزارتي النقل والأوقاف، والجهات الحكومية بالتدخل لإيقاف الفوضى والاستغلال الحاصل من قبل مكاتب شركات النقل البري.