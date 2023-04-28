شكرا لبحثكم عن خبر عشرات جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقا لأحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، فإن نحو 80 راكبا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبا من صباح الثلاثاء الماضي، وإن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق، لكن المسؤول عنه رفض التوقف.

وقال لـ«رويترز»: «ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) أمامي».

وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر السواحل الليبي، إنه تم انتشال 11 جثة، إحداها لطفل قبالة القره بوللي شرق طرابلس، موضحا أن المهاجرين «كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر».

وذكر عامل إغاثة تابع لجمعية الهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم «مهاجرون غير شرعيين» كانوا على متن قارب واحد.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة. وقال عامل الإغاثة، إنه من المتوقع أن تجرف المياه مزيدا من الجثث خلال الأيام المقبلة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الشهر إن 441 مهاجرا ولاجئا غرقوا في مطلع عام 2023 في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في ثلاثة أشهر خلال السنوات الست المنصرمة