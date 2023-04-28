قرار جمهوري بإنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر امس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (40) لسنة 2023م، بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة. قضت المادة الأولى من هذا القرار يتم انشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع. فيما قضت المادة الثانية ان يحدد وزير الدفاع مكونات واهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع. ونصت المادة الرابعة بان تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض او يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان. كما نصت المادة الخامسة ان على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. ونصت المادة السادسة انه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الاشراف على الهيئة. ونصت المادة السابعة والأخيرة من هذا القرار ان يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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