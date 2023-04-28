شكرا لبحثكم عن خبر تعيين اللواء الركن صالح علي حسن رئيساً لهيئة العمليات المشتركة واللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر امس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (41) لسنة 2023م، بشأن تعيين رئيس ونائب لرئيس هيئة العمليات المشتركة. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن/ صالح علي حسن طالب رئيساً لهيئة العمليات المشتركة. وقضت المادة الثانية بتعيين اللواء الركن/ يوسف علي الشراجي نائباً لرئيس هيئة العمليات المشتركة. ونصت المادة الثالثة والأخيرة ان يعمل به بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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