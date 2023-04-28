شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل عددا من وجهاء محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

استقبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم، عددا من وجهاء محافظة أبين يتقدمهم اللواء علي محمد القفيش، والشيخ علي المجعلي، والعميد لؤي الزامكي.

ورحب الرئيس القائد في مستهل اللقاء بالحاضرين، مثمنا دور المشايخ والوجهاء والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة أبين في معارك التصدي للمليشيات الحوثية ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإسهاماتهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

وجدد الرئيس التأكيد على أن أبناء أبين هم الأصلح والأولى بحل مشكلات محافظتهم ومناطقها، وذلك لما تزخر به من كفاءات وكوادر كفوءة، ومشايخ وحكماء، وقيادات عسكرية وأمنية مُجرّبة، مؤكدا في السياق استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم لهم لما فيه مصلحة أبين ويخدم أبناءها.

ونوّه الرئيس الزُبيدي في اللقاء، إلى أهمية تضافر الجهود وتعزيز الاصطفاف الجنوبي لمواجهة التحديات، مؤكدا أن الجنوب يتسع لكل أبنائه ولن يبنى إلا بسواعد كل أبنائه.

من جانبهم عبر الحاضرون عن شكرهم وامتنانهم لكل الجهود التي يبذلها الرئيس الزُبيدي في سبيل تأمين محافظة أبين وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وطالب الحاضرون من أبناء أبين باستمرار عملية سهام الشرق لمكافحة التنظيمات الإرهابية في المحافظة، متعهدين بأن يكونوا يدا واحدة مع القوات المُسلحة الجنوبية لاستئصال كأفة الإرهاب الدخيل على محافظتهم.

كما أكد وجهاء أبين استعدادهم للإسهام في حل جميع القضايا العالقة في المحافظة، قبل احتقانها وتسييسها من قبل الأطراف المعادية لخدمة أجنداتها المعادية للجنوب، ومحاولة تمزيق نسيجه الاجتماعي.

حضر اللقاء: أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخُبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والعميد علي الشيبة، والعميد طيار ناصر السعدي، والأستاذ سالم ثابت العولقي، والمهندس نزار هيثم، وقائد القوات البرية الجنوبية اللواء علي البيشي، وقائد محور أبين العميد مختار النوبي، وقائد ألوية العاصفة العميد أوسان العنشلي، وخطاب القفيش.