شكرا لبحثكم عن خبر أول علاج بنبضات الكهرباء لمرضى السكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت دراسة أجريت على البشر، ستعرض خلال أسبوع أمراض الجهاز الهضمي بأميركا، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو (أيار) المقبل، عن إمكانية السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، من خلال علاج يعتمد على النبضات الكهربائية سيعلن عنه للمرة الأولى.

وتستخدم هذه الطريقة العلاجية، التي نفذها المركز الطبي بجامعة أمستردام بهولندا، المنظار لإرسال نبضات كهربائية مضبوطة، بهدف إحداث تغييرات في بطانة الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة لمرضى السكري من النوع الثاني، وهو ما يساعد على التوقف عن تناول الإنسولين، والاستمرار في التحكم بنسبة السكر في الدم.

وتقول سيلين بوش، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره الجمعة الموقع الرسمي لأسبوع أمراض الجهاز الهضمي: «إن إمكانية السيطرة على مرض السكري من خلال علاج واحد بالمنظار أمر مذهل؛ فواحدة من أكبر مزايا هذا العلاج هي أن إجراءً واحداً بالمنظار يوفر التحكم في نسبة السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الثاني».

ويختلف سكري النوع الثاني عن الأول في أن البنكرياس يقوم بإفراز الإنسولين، ولكن بكميات ضئيلة وغير كافية لحاجة الجسم، أو أن الخلايا لا تستجيب للإنسولين بالشكل الصحيح، وغالباً ما يحدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً، ولكن المزيد من الأطفال والمراهقين والشباب يصابون به أيضاً، وقد يكون لدواء خفض الجلوكوز باهظ الثمن، ولحقن الإنسولين التي يستخدمها المرضى، الكثير من الآثار الجانبية، بما في ذلك خطر انخفاض نسبة السكر في الدم، وزيادة الوزن.

وفي الدراسة التي أجراها المركز الطبي بجامعة أمستردام، خضع 14 مريضاً لعملية تنظيرية جرى فيها توصيل نبضات كهربائية متناوبة إلى الاثني عشر، وهو جزء من بطانة الأمعاء الدقيقة أسفل المعدة مباشرة، وبعد العملية التي استغرقت ساعة، خرج المرضى في اليوم نفسه، ثم التزموا بنظام غذائي يتحكم في السعرات الحرارية لمدة أسبوعين، وبدأ المرضى بأخذ دواء السكري «سيماجلوتيد» بمعدلات تصل إلى 1 مجم في الأسبوع.

وتقول بوش: «إن سيماجلوتيد وحده يسمح أحياناً لمرضى السكري من النوع الثاني بالتوقف عن تعاطي الإنسولين، ولكن فقط في نحو 20 في المائة من الحالات، وفي هذه الدراسة، حافظ 12 من 14 مريضاً، على تحكم جيد في نسبة السكر في الدم من دون إنسولين لمدة عام، ما يشير إلى أن التحسن مرتبط بالإجراء وليس بدواء (سيماجلوتيد) فقط».