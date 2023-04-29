شاهد : اللحظات الاخيرة في حياة شاب مات غرقًا في سد بصنعاء " فيديو"

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في منصات التواصل الإجتماعي آخر مقطع مرئي " فيديو" للشاب مراد الكميم الذي يوم أمس الأول في سد شاحك بمحافظة صنعاء .

وأطلع المشهد ي على المقطع والذي قام بتصويره أحد أقرباء مراد وكان يرافق له أثناء السباحة ومشيدا بقدراته لكنه غرق في آخر المطاف بشكل مفاجئ رغم قطعة مسافة طويلة .

وبحسب المقطع فإن مراد كان يجيد السباحة بشكل جيد لكنه ارهق نفسة بأكثر من طاقتها وسقوطه بشكل مفاجئ ليكون أول غريق في سد شاحك بمديرية بخولان بمحافظة صنعاء والغريق الرابع خلال العام الحالي في سدود محافظة صنعاء .

ويحذر الأطباء من السباحة لفترة طويلة لغير الرياضيين والذي يتطلب منهم السباحة لمسافة قصيرة لأكثر من أسبوع ثم قطع مسافات طويلة بعد تحسن لياقة الجسم .

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