شكرا لبحثكم عن خبر نشر أول صورة للقائد فيصل رجب بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر أول صورة للقائد فيصل رجب بصنعاء .. تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قبل أنها حديثة للقائد اللواء فيصل رجب في صنعاء . وتداولت مواقع اخبارية في وقت سابق انباء غير مؤكد عن صدور الأمر حوثية بالافراج عم رجل بعد ثمان سنوات من الاسر وذلك البسة أطلب تقدم به وقد قبلي من محافظات ابين وشبوة والبيضاء.

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