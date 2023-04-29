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إب..وفاة مواطن إثر صاعقة رعدية في مديرية السدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن في مديرية السدة، شمالي شرق محافظة إب (وسط اليمن)، جراء تعرضه لصاعقة رعدية مصاحبة لأمطار غزيرة شهدتها المديرية.
 
وقال سكان محليون، إن المواطن "فتح مرشد ناجي غانم"، توفي نتيجة تعرضه لصاعقة رعدية ضربت عزلة بني الحارث بمديرية السدة.
 
وأفادت أن الحادثة تمت أثناء ما كان المتوفي في جلسة مقيل مع أفراد من عائلته.
 
وأوضحت "أن الشاب كان يحمل في يده هاتفا أثناء المقيل وتزامن مع هطول غزير للأمطار، مما تسبب بحدوث ماس كهربائي إثر صاعقة رعدية أردته قتيلا".
 
ورغم تحذيرات خبراء الأرصاد المستمرة بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال أثناء الأمطار والصواعق الرعدية، إلاّ أنه يتم تسجيل عشرات الوفيات سنويا في حوادث مكررة تشهدها عموم البلاد.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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