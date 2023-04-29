الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل ملف الأسرى والمختطفين سياسيا وإعلاميا بطريقة "لا إنسانية"

أكدت الحكومة اليمنية، السبت، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعمل على استغلال ملف الأسرى والمختطفين سياسيا وإعلاميا بشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية.



جاء ذلك في منشور لعضو الوفد الحكومي المفاوض ماجد فضائل تعليقا على الأنباء التي تتحدث عن إفراج المليشيا عن اللواء فيصل رجب بوساطة قبلية.



وقال فضائل، "سعداء بالأخبار التي تتحدث عن خروج اللواء فيصل رجب.. بكل الاحوال نحن نتمنى خروج الجميع وأن لا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون ومعتقلات هذه الميليشيات المتمردة المجرمة".



وأضاف "للعلم نحن طالبنا وضغطنا لإطلاق اللواء فيصل رجب ضمن الصفقة السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن ولكن الحوثيين رفضوا واصروا بشكل عجيب على عدم إخراجه او مبادلته باي شكل".



واستدرك "بعد مفاوضات مضنية اتفق على أن يكون الإفراج على مراحل بحيث تم حينها إخراج اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي على أن يكون ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة التي كانت مقررة الشهر القادم اللواء فيصل رجب".



وتابع فضائل،" وتم الاتفاق على ذلك ولكن ميليشيات الحوثي تعمل على استغلال هذا الملف الإنساني سياسيا وإعلاميا وبشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية".



يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر متعددة أن المليشيا الحوثي لم تفرج عن اللواء رجب المحتجز لديها منذ ثماني سنوات وأن ما تم هو السماح بزيارته من قبل الوفد القبلي من أبناء أبين الذي زار صنعاء، والتقاط بعض الصور مع قيادات حوثية.



يشار إلى أن اللواء فيصل رجب هو من ضمن القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015 والذي دعا مليشيات الحوثي إلى إطلاق سراحهم.

