شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حافة السويري للألعاب الشعبية بسيئون تنظم مطلعها السنوي الـ 29 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت حافة السويري للألعاب الشعبية الشبواني، مطلعها السنوي الـ 29 الذي يصادف الثامن من شوال من كل عام.

وانطلق المهرجان الذي شارك فيه خمس عدِدْ مشاركة من مديريتي تريم وسيئون من مدخل البلاد مرورا بالشارع العام إلى ساحة المدرسة، بمشاركة أعداد من هواة وعشاق هذا اللون من الرقص الشعبي، مرددين الأبيات الشعرية المغناة بأصوات الدان الخاص بهذه الرقصة الشعبية.

وتواصلت الفعاليات بإقامة أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء الشعبيين بقصائدهم الشعرية المرتجلة.