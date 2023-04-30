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وكيل وزراة التعليم الفني يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بمكتب التعليم بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور احمد كليب، اليوم، سير الانضباط الوظيفي بمكتب الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب إجازة عيد الفطر.

 

وكيل وزراة التعليم الفني يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بمكتب التعليم بعدن

 

وشدد على التزام الموظفين والعاملين في مكتب التعليم الفني بالدوام الرسمي وناقش مع قيادة المكتب عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والتدريبية خاصة في قطاعات المعايير والجودة والمناهج وتعليم وتدريب الفتاة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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