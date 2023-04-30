شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزراة التعليم الفني يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي بمكتب التعليم بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور احمد كليب، اليوم، سير الانضباط الوظيفي بمكتب الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب إجازة عيد الفطر.

وشدد على التزام الموظفين والعاملين في مكتب التعليم الفني بالدوام الرسمي وناقش مع قيادة المكتب عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والتدريبية خاصة في قطاعات المعايير والجودة والمناهج وتعليم وتدريب الفتاة.