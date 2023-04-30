شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الرئاسة تقف أمام التحضيرات لانعقاد اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس.

ووقفت الهيئة، في الاجتماع الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، أمام التحضيرات الجارية لانعقاد اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية المُزمع انطلاقه في 4 مايو 2023، وفقا للإحاطة المُقدمة من رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي الدكتور صالح محسن الحاج.

وبهذا الخصوص، أكد الرئيس القائد أن اللقاء التشاوري، سيمثل مدخلا لشراكة جنوبية حقيقية تضم غالبية المكونات السياسية في الجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ينتهج الحوار، كقيمة حضارية لتقريب وجهات النظر وتسوية التباينات، مجددا في سياق حديثه كذلك التأكيد على أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا أمام كل الجنوبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

وفي سياق منفصل، ناقشت هيئة الرئاسة في اجتماعها، نتائج عمل لجنة الهيكلة وما أنجزته من مهام لإعادة بناء الهيكل التنظيمي العام للمجلس واستكمال بناء هيئاته، وتحديث وثائقه، وتقييم عمل كادره وفقا للأسس والمعايير المهنية والعلمية الموضوعة.

وبهذا الجانب، جدد الرئيس الزُبيدي التأكيد على أهمية سرعة أنجاز ما تبقى مهام لجنة الهيكلة، باعتبارها ضرورة مُلحة للارتقاء بعمل المجلس ومواكبة تطورات المرحلة، وتفعيل دور هيئاته، وإفساح المجال أمام الكفاءات والكوادر الشابة لتحمّل المسؤولية باعتبارهم اللبنة الرئيسية للدولة الجنوبية المنشودة.

وتطرقت الهيئة في ختام اجتماعها إلى جُملة من المستجدات على الساحة الوطنية، والقضايا ذات الصلة بعمل المجلس، واتخذت ما يلزم بشأنها.