شكرا لبحثكم عن خبر صحفي : محمود الصبيحي رفض تولي وزارة الدفاع الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد أسرهم تم احتجاز القادة محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وفيصل رجب في فيلا سكنية وسط صنعاء ، في اليوم الثاني لعملية الأسر زارهم قيادي حوثي وعرض على الصبيحي تسجيل مقطع فيديو لقناة المسيرة يؤيد فيه الحوثيين مقابل توليته وزارة الدفاع في صنعاء فرفض.

لأكثر من عام ظل الاسرى معزولين عن العالم ، لا اتصالات ولا تلفزيون ولا انترنت ، فقط ياتيهم غذاءهم وقاتهم ، وطبيب يفحصهم في الشهر مرتين.

بعد عام تم نقلهم لفيلا اخرى ، وتزويد مكان اقامتهم بتلفزيون فيه قناة المسيرة فقط.

كل عام كان يتم نقلهم من سكن الى اخر ، وفي الاعوام الثلاثة الاخيرة اضافوا لهم الى جانب المسيرة قنوات الجزيرة والميادين والعالم.

في العام 2019 توقف اللواء محمود الصبيحي عن مضغ القات بناء على نصيحة الطبيب نظرا لارتفاع الضغط عنده كلما يخزن.

هذا ما افاد به اللواء محمود الصبيحي لعدد ممن زاروه ، وهذا ما اتفق عليه كلام اكثر من مصدر من زواره.

كما ورد من صفحة الصحفي عبدالرحمن أنيس في فيسبوك