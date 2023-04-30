شكرا لبحثكم عن خبر بدعم سعودي ، بناء وإعادة تأهيل ٢٠ مدرسة في أربع محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تواصل منظمة ديفرستي أعمال بناء فصول دراسية إضافية وإعادة التأهيل لعشرون مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز ، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم .

ويشمل المشروع أعمال توسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصل دراسي، وتزويدها بــالمقاعد الدراسية والسبورات، وإعادة تأهيل 10 مدارس أخريات بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

كما يهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للطلبة من الجنسين بما فيهم الطلاب من الفئات الضعيفة والمتضررة، وتعزيز التحاقهم وانتظامهم في البيئة التعليمية في المدارس مستهدفة