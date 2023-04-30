شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تصدر تعميم جديد بشان عيد العمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزارة الخدمة المدنية تعلن غدا الاثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال عدن ـ سبأنت أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، أن يوم غداً الاثنين 1 مايو 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي. وبهذه المناسبة رفعت الوزارة أجمل التهاني وأطيب الامنيات لكافة العمال والعاملات من أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة .

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