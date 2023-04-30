شكرا لبحثكم عن خبر مرمش يبحث مع وزير العدل العراقي اطلاق المعتقلين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بغداد ـ سبأنت :

بحث سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش اليوم مع وزير العدل العراقي خالد شواني، قضية المعتقلين اليمنيين في العراق وامكانية اطلاق سراحهم انطلاقا من العلاقات الاخوية والتاريخية المتميزة التي تربط البلدين.

كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنظيم الزيارات بين مسؤلي وزارتي العدل في البلدين.