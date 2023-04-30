شكرا لبحثكم عن خبر مرمش يبحث مع وزير العدل العراقي اطلاق المعتقلين اليمنيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بغداد ـ سبأنت :
بحث سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش اليوم مع وزير العدل العراقي خالد شواني، قضية المعتقلين اليمنيين في العراق وامكانية اطلاق سراحهم انطلاقا من العلاقات الاخوية والتاريخية المتميزة التي تربط البلدين.
كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنظيم الزيارات بين مسؤلي وزارتي العدل في البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مرمش يبحث مع وزير العدل العراقي اطلاق المعتقلين اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.