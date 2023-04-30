شكرا لبحثكم عن خبر العاقل يتفقد محطة الطاقة الشمسية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطلّع وكيل محافظة عدن صلاح عبدالله العاقل ومعه الاستاذ امجد الحسني نائب مدير مكتب وزير ألدولة محافظ العاصمة على سير عمل عدد من المكاتب الخدمية والتنفيذية للسلطة المحلية في أول أيام الدوام الرسمي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكليف من وزير الدولة، محافظة العاصمة عدن أحمد حامد لملس.

وتفقد العاقل، خلال نزوله الميداني، سير العمل بالمؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، إضافة إلى مكتب الصناعة والتجارة، ومستوى الانضباط الوظيفي فيها.

وشدد العاقل على أهمية العمل بتوجيهات محافظ العاصمة عدن ، وفتح أبواب مؤسسات السلطة المحلية، والالتزام بساعات الدوام الرسمية، وتنفيذ المهام والواجبات كلا من موقعه.

وأكد الوكيل العاقل أن السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس حريصة كل الحرص على تذليل وتسهيل كافة الإجراءات، وتذليل كل الصعوبات لضمان انسيابية العمل وضمان إنجازه في الوقت المحدد، وذلك خلال زيارته موقع إنشاء محطة كهرباء الطاقة الشمسية، لمتابعة سير عمل الشركة المنفذة للمشروع، ومحطة كهرباء المنصورة للاطلاع على أعمال اعاده تاهيل وصيانة المولدات التي ينفذها طاقم أجنبي، لرفع انتاج الطاقة التوليدية للمحطة من (25) ميجاوات إلى (45) ميجاوات خلال الايام المقبلة.