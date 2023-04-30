وفاة 4 أشخاص وفقدان طفلتين جراء انهيار سد مائي في محافظة المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي 4 أشخاص وفقدت طفلتين، اليوم الأحد، جراء انهيار سد مائي في محافظة المحويت شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن سد العقبي في قرية بيت الهندي بمديرية حفاش انفجر ظهر اليوم أثناء هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى جرف مسجد كان يتواجد فيه أربعة أشخاص لأداء الصلاة.



وأضافت، أنه تأكد وفاة أربعة أشخاص وتمكن الأهالي من انتشال جثة أحد الضحايا، فيما لا يزال مصير طفلتين مجهولا.



وأوضحت المصادر أن أهالي المنطقة يواجهون عوائق كبيرة في الوصول إلى المفقودين، نظرا للمنحدرات الشاهقة التي جرفتهم سيول السد إليها المؤدي إلى وادي الحجم.



وأشارت إلى أن الأهالي يواصلون البحث عن جثث المفقودين الخمسة، بينهم طفلتين، وهم: "خالد محمد صالح المعاينة، ومحمد علي علي حجر، ومحمد عبد الرحمن علي حجر، ومحمد محمد علي الوصابي".



كما تسبب انهيار السد في إحداث خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية للمواطنين في المنطقة، وفق المصادر.

