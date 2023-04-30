اليمن.. الأجهزة الأمنية تضبط سفينة إيرانية قبالة سواحل جزيرة عبد الكوري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ضبط سفينة إيرانية تمارس اصيطاد غير شرعي في المياه الإقليمية قبالة جزيرة عبدالكوري في المحيط الهندي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بمحافظة أرخبيل سقطرى برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشادت اللجنة "بنجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط سفينة إيرانية تمارس أصطياد غير شرعي في المياه الاقليمية قبالة سواحل جزيرة عبد الكوري".



وأوضحت أن السفينة الإيرانية ضبطت يوم الجمعة الماضي على بعد 2 ميل من سواحل عبد الكوري، وتم التحفظ عليها بجزيرة سقطرى تمهيدا لإشراك الجهات الأمنية والعسكرية المختصة في عملية معاينتها و تفتيش حمولتها.



وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات والأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق مع طاقم السفينة والعمل على معاينتها وتفتيشها ورفع تقرير شامل عن ما تحتويه بما فيه كمية الأسماك في أسرع وقت ممكن.



يشار إلى أن القوات البحرية اليمنية كنت قد ضبطت في نوفمبر الماضي، سفينة إيرانية تحمل على متنها مواد مخدرة في ميناء حديبو بمحافظة سقطرى.

