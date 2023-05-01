شكرا لبحثكم عن خبر الصراري تكتب عن شاب ذبح أمه في العدين بمحافظة اب.. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تخيل تخلف وتربي وتصرف وتسهر وتتعب وتدلع وتظل تدعي له اكثر مابتدعي لنفسك عشان يكون بخير ويكبر ويرجع يقتلك كذا بكل بساطة !!

مهما كانت البيئة والظروف المحيطة بالقاتل كيف سمحت له فطرته الانسانية على قتل امه ،،

هذا الكائن يٌدعى وضاح صادق الجرافي من محافظة #اب منطقة بني زهير بمديرية العدين اقدم على قتل امه بالعطيف حتى فارقت الحياة ، ومن حسن حظ ابوه هرب والا كان اجهز عليه هو الاخر .

علينا التساؤل هل السبب المخدرات او البيئة المحيطة فيه والا الدورات الصيفية الذي يتلاقاها الاطفال والنشىء والشباب في مناطق سيطرة الحوثيين هناك هي السبب في ذلك ؟! والا هذه علامات الساعة والا ايش بالضبط !!

على فكرة الام الذي يموت ابنها تظل ميتة حتى وهي عايشة وان فرحت شوية ففرحتها منقوصة بسبب غياب ابنها ولولا جبر الله والرضا بالقضاء والقدر كانت حصلته ،، فكيف يسخى ابن يقتل ام او اب بعدما بلغوا من العمر عتيا وهما تاعبين عليه وبتربيته وحاملين همه .

يارب اقم الساعة ..