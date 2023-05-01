شكرا لبحثكم عن خبر توضيح ما يحصل مع فيصل رجب ووفد ابين .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏خرج اللواء فيصل رجب مع وفد ابين من صنعاء بعد ‏إستقبال مهيب من قبائل اليمن في صنعاء وبعدها محافظة ذمار واليوم في محافظة البيضاء وبعدها سيتوجه الوفد واللواء فيصل رجب إلى محافظة شبوة وبعدها سيكون مسك الختام محافظة أبين وعدن *رمزي الفضلي

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