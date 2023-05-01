اخبار الخليج / اخبار اليمن

ثالث حادثة من نوعها خلال أسبوع.. شاب يقتل والده بطريقة وحشية وسط مدينة إب

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل والده بطريقة وحشية في مدينة إب (وسط اليمن)، في حادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في غضون أسبوع.
 
وقال مصدر محلي، إنه تم العثور اليوم الاثنين، على جثة أحد المواطنين من أسرة "الحداد" مقتولاً بطريقة مروعة بجوار مدرسة أروى بحي الوازعية وسط مدينة إب (مركز المحافظة) التي تحمل ذات الاسم.
 
وأوضح المصدر، أن الضحية عُثر عليه مقتولاُ وقد تهشم رأسه بشكل كامل، نتيجة تعرضه للضرب بمطرقة حديدية، اتضح لاحقا أن أحد أبنائه هو من يقف خلف الجريمة المروعة التي هزت المجتمع.
 
وتأتي الحادثة مجهولة الدوافع، بعد يومين من قتل عنصر حوثي لأمه في مديرية العدين، غربي إب، ضمن جرائم العنف الأسري التي انتشرت بشكل كبير في المحافظة.
 
والثلاثاء الماضي، أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته في مديرية حزم العدين.
 
وتشهد محافظة إب جرائم عنف أسرية، غالبيتها يقوم بها مسلحون حوثيون عائدون من جبهات القتال أو الدورات الطائفية التي تقيمها المليشيا، ووفقا لإحصائية خاصة بموقع "يمن شباب نت"، فإن 66 شخصاً قتلوا في محافظة إب نتيجة جرائم العنف الأسري حتى نهاية العام 2022م.
 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا