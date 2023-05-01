شكرا لبحثكم عن خبر مقتل طفل برصاص مسلح عسكري في نقطة السفينة بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / محمد ياسين

قتل طفل برصاص مسلح عسكري أطلق النار عليه من النقطة الأمنية المرابطة بجولة السفينة في الشيخ عثمان بالعاصمة عدن ليل أمس الأحد عند الساعة الحادية عشرة ليلا .

وقال شهود عيان إن الطفل عبدالله محمد خليل البالغ من العمر السادسة عشرة كان عائدا من أحد الأعراس في مدينة المنصورة على متن دراجة نارية بكرسي إضافي مع أصدقائه ويجلس خلف السائق .

وأوضح اصدقاء القتيل الذين كانوا برفقته على متن الدراجة انهم كانوا يشاركون في زفة العرس متوجهين إلى دارسعد مع عدد من السيارات التي تحمل نساء مشاركات في الزفة.

وأضافوا بأن الدراجة مرت من جانب النقطة الامنية التي قيل إنها تتبع الطوارائ من دون أي اعتراض لكنهم تفاجؤوا وهم على بعد من النقطة بإطلاق رصاصتين من جهتها أصابت إحداهما الطفل عبدالله محمد خليل في ظهره وقلبه .

لافتين إلى أنهم قاموا بنقل الطفل إلى مستشفى أطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة أثناء العملية .

وتابعوا : عقب ذلك قمنا بتسجيل بلاغ بالجريمة في عمليات أمن عدن بالإضافة إلى القطاع الثامن وقسم شرطة الشيخ عثمان التي أخذت أقوالنا في القضية .

وطالب محمد محمد خليل شقيق الطفل المقتول كلا من معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومدير عام شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي بالتوجيه العاجل بالقبض على الجاني وتسليمه للعدالة لينال جزاء ما اقترفه في حق طفل بريئ .

إلى ذلك كشفت بعض النسوة المشاركات في الزفة عن أن بعض الجنود استوقفوا السيارات التي تقلهن وقاموا باجبارهن على الكشف عن وجوههن .