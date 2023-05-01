مقاومة "وصاب" تحتفي بأبطالها المحررين من سجون الحوثي وتطالب برعايتهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقامت مقاومة وصاب، محافظة ذمار، يوم الإثنين، بمدينة مأرب عاصمة إقليم سبأ، احتفائية على شرف أبنائها وأبطالها المحررين من سجون مليشيات الحوثي الارهابية في صفقة التبادل الأخيرة.

وكان الاحتفاء على شرف المحررين الصحفيين وهم ( عبدالخالق عمران - وتوفيق المنصوري - والحارث حميد - واكرم الوليدي) والنشطاء المعتقلين وهم (ماجد البازلي - عباس عمر الشعيبي - وعبدالعزيز الحطامي).

وفي الفعالية، أشاد الصحفي المحرر عبدالخالق عمران بدور مقاومة وصاب وقبائلها واهتمامها ومتابعتها لأوضاع المحررين والمختطفين والأسرى في السجون الحوثية.

وقال عمران، نحن سعداء بالدور البطولي لمقاومة وصاب مع الجيش الوطني في حماية النظام الجمهوري من الميليشيات السلالية العنصرية.. مؤكدا أن أبناء وصاب دائما في مقدمة المقاتلين والمدافعين من أجل اليمن.

وأشادت قيادة مقاومة وصاب بصمود الأبطال المحررين، وتضحياتهم وثباتهم داخل السجون الحوثية طيلة ثمانية أعوام وبالروح المعنوية الذي يتحلو بها.

وأطمئنت على صحة الصحفيين توفيق المنصوري والحارث حميد الذين يعانون من إنتكاسة صحية لازالت تلازمهم حتى الآن.

وطالبت الجهات الرسمية القيام بدورها في تقديم الرعاية الطبية العاجلة للصحفيين المرضى وكافة المعتقلين والأسرى المحررين.

وقضى المحتفى بهم من أبطال وصاب ثمان سنوات في سجون مليشيات الحوثي الذي اختطفتهم من صنعاء وعرضتهم لأشد أنواع التعذيب والحرمان والإخفاء.