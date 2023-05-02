مليشيا الحوثي تستحدث ميزانًا جديدًا للجبايات شرقي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدثت مليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، ميزانًا جديدًا في صنعاء، للجبايات التي تنتزعها قسرًا من التجار.

وقال سائقون ومواطنون في صنعاء، إن مليشيا الحوثي استحدثت ميزانًا للجبايات على القاطرات والشاحنات التجارية في منطقة الحتارش ببني حشيش شرقي صنعاء، رغم وجود 11 منفذ جمركيًا انفصاليًا حوثيًا في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا، وعشرات الميازين التي تجبيها.

وتظهر صور نشرها سائقون ومواطنون قيام مليشيا الحوثي باستحداث ميزانا للشاحنات التجارية بمختلف أنواعها في منطقة الحتارش؛ لمزيد من الجبايات التي تثقل كاهل المواطن ومختلف القطاعات الاقتصادية.

يأتي ذلك بالتزامن مع فرض مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة على نبتة القات رفعت من خلالها ضريبة الكيلو القات الواحد من 300 ريال إلى 1000 ريال يمني.