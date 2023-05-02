شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتمويل سعودي.. تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل 20 مدرسة في 4 محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار مشروع "الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة"، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم اليمنية، مشروع إعادة تأهيل وبناء فصول دراسية إضافية لعشرين مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المشروع يشمل أعمال توسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسيا، وتزويدها بالمقاعد الدراسية، وإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

ويشمل المشروع الذي تقوم بتنفيذه منظمة "ديفرستي" المحلية، توسعة وإعادة تأهيل 20 مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز، وذلك ضمن المشاريع السعودية لدعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين كفاءته البيئية.

وبموجب اتفاقية المشروع، ستقوم المنظمة بتوسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصلا دراسيا إضافيا، وتزويدها بالمقاعد الدراسية، كما ستقوم بإعادة تأهيل 10 مدارس أخرى بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

يذكر أن مركز الملك سلمان كان قد وقع مع منظمة "ديفرستي" أواخر ديسمبر من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم قطاع التعليم في اليمن وتحسين كفاءته، من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للطلبة من الجنسين؛ بما فيهم الفئات الضعيفة والمتضررة، وتعزيز مشاركة الطلاب ومواظبتهم على التعليم، وتجنيبهم العنف الناجم عن تسربهم من المدارس.