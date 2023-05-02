شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الأمريكي لليمن يزور المنطقة سعيا للتوصل لاتفاق جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ بدأ الاثنين، جولة تشمل السعودية وسلطنة عُمان في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن ليندركينغ سيلتقي مع مسؤولين من اليمن والسعودية وعُمان وشركاء دوليين آخرين لبحث جهود مواصلة المحادثات الجارية بشأن الأزمة اليمنية.

وتهدف جولة المبعوث الأمريكي لدفع الجهود الجارية للتوصل لاتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأشار البيان إلى أن واشنطن ستعمل عن كثب مع السعودية وعُمان والشركاء الآخرين لدعم إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.