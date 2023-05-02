إب..وفاة وإصابة خمسة أشخاص نتيجة هرولة شاحنة في أحد الأسواق بمديرية السبرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب أربعة آخرون على الأقل، جراء هرولة شاحنة نقل داخل أحد الأسواق بمحافظة إب، (وسط اليمن).



وقال شهود عيان، إن شاباً يُدعى "علاء محمد قايد" توفي، وأصيب أربعة آخرين على الأقل بينهم (محمد المسيب، وعبدالرزاق الأزرق)، جراء هرولة شاحنة نقل تحمل مياه معدنية، على مواطنين في سوق منطقة "نجد الجماعي" بمديرية السبرة جنوب شرقي محافظة إب.



وأضافوا أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها وهرولت باتجاه السوق ما أدى إلى حدوث الكارثة التي تسببت بخسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.



ودعا مواطنون الجهات المعنية، إلى إلزام مُلاك الشاحنات إلى تجنب الدخول إلى سوق المدينة والمرور عبر الدائري، وذلك تجنبا لوقوع كوارث مستقبلية.

