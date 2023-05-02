شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. مدير صيرة يتفقد مستوى الإنضباط الوظيفي بالمكاتب التنفيذية بالمديرية عقب اجازة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - علي خميس شدد مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن الدكتور محمود نجيب بن جرادي، على أهمية التزام حضور مدراء وموظفي المكاتب التنفيذية بالمديرية في الوقت المحدد وبذل كافة الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية والخدمية بالمديرية عقب اجازة عيد الفطر المبارك. وأطلع بن جرادي، خلال الزيارة على سير العمل في المكاتب التنفيذية والخدمية في المديرية، والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها للعمل على معالجتها وتوفير احتياجاتها.. كما تعرف إلى مشاكل بعض المواطنين موجها بالعمل على حلها.

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