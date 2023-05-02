شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع من القاضي قاهر مصطفى على سير العمل في النيابات العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى.

وفي اللقاء، الذي حضره القاضي صباح علواني عضو مجلس القضاء الأعلى، استمع الرئيس الزُبيدي من القاضي قاهر مصطفى إلى شرحٍ وافٍ عن سير عمل النيابات بمختلف اختصاصاتها، وأبرز الصعوبات التي تواجه عمل النيابات والسلك القضائي عموما، والآليات والسُبل الممكنة لحلها.

وأكد الرئيس القائد دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، ومجلس القضاء الأعلى، واستعداده لتذليل أي صعوبات تعترض سير عملهما، بما يمكنهما من أداء مهامهما بكل حيادية واستقلالية.

ومن جانبه، عبّر القاضي قاهر مصطفى عن شكره وامتنانه للرئيس الزُبيدي على الاهتمام الذي يُوليه للسلك القاضي، وحرصه على تذليل أي صعوبات تواجه سير عمله.

حضر اللقاء مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عماد محمد.