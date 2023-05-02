شكرا لبحثكم عن خبر زراعة لحج تحرم اراضي في الوهط والفيوش من مياه السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج .. مختار شعتل

ناشد مزارعي أراضي الجهة الشرقية لمديرية الحوطة وتبن محافظ محافظة لحج احمد عبدالله التركي وقف العبث والتجاهل من قبل مكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة.

وأشار المزارعين ان مكتب الزراعة تتعمد كل عام حرمانهم من حقهم في الحصول على مياه سيول الامطار وذلك لري أراضيهم الزراعية التي تتميز عن غيرها بتربتها الخصبة.

وأوضح مزارعي بيزج وطهرور والحمراء كود الزغبري ان أراضيهم لم تسقى من مياه سيول الامطار منذ عشرين عاما رغم البلاغات والمناشدات والزيارة التي نفذها المزارعين لمكاتب الزراعة بالمحافظة،

مبدين استغرابهم من ري أراضي الفيوش والوهط وحرمان أراضيهم التي لا تبعد عن رأس بيزج سوى 2 كيلوا ومع ذلك ليعطي حصتها من مياه السيول الامطار لعامها 21 سنه.

مشيرين ان مكتب الزراعة يتحجج بأن ابأرهم ضيغ نتيجة رمي مخلفات البناء واكوم القمامة في مجر سيول الامطار رغم وجود اتفاقات تلزم أصحاب البناء بعدم رمي مخلفاتهم فيها لأنه لاستجابة من قبل سلطات الحوطة وصندوق النظافة بالمحافظة.

موضحين ان غالبية المزارعين التي غالبيتهم من الاسر الفقيرة لجوء الى تحول أراضيهم الى ارضي وبقع سكنية وهو ما سيحرم محافظات لحج من إيرادات تذر للمحافظة بشكل مستدام.

املين من محافظ لحج التدخل ووقف العبث من قبل مكتب الزراعة والري والسلطة المحلية بالحوطة وصندوق النظافة بالمحافظة لحج على كف الأذى على أكثر من ثلاثة ألف فدان