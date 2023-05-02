شكرا لبحثكم عن خبر اليمن ومصر في تحرك عسكري جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وكالة أنباء سبأ الرسمية، في وقت متأخر من ليل الإثنين - الثلاثاء - عن تحرك عسكري يمني - مصري.

وقالت وكالة سبأ أن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وصل برفقة الوفد المرافق له، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واضافت سبأ أنه كان في استقباله في مطار القاهرة من الجانب المصري قائد المنطقة المركزية اللواء طارق الشاذلي، ومن الجانب اليمني سفير بلادنا لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، والملحق العسكري اللواء بحري ثابت هيثم.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ، يرافق وزير الدفاع في زيارته، مساعده اللواء دكتور صالح حسن، ومدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي.