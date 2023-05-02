شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع على الأوضاع العامة بمحافظة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله تركي.

واستمع الرئيس القائد من المحافظ تركي إلى شرح موجز عن الأوضاع العامة في محافظة لحج، وسير عمل السلطة المحلية، وجهودها لتجاوز المشكلات التي تعاني منها المحافظة في المجالات كافة.

كما اطلع الرئيس القائد من محافظ محافظة لحج، على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدا في السياق دعمه لقيادة السلطة المحلية في محافظة لحج، وقيادة الأجهزة الأمنية في المحافظة لحفظ السكينة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، عبر محافظ لحج عن شكره وامتنانه للدعم الكبير الذي يقدمه لقيادة السلطة المحلية في المحافظة، وحرصه الدائم على تذليل أي صعوبات تعترض سير عملها، وكذا إسهاماته الكبيرة في حل العديد من المشكلات التي تشهدها المحافظة.

حضر اللقاء مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عماد محمد.