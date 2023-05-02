وصول اللواء المحرر من سجون الحوثيين فيصل رجب إلى أبين وسط استقبال حافل

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل القائد العسكري المحرر من سجون مليشيا الحوثي، اللواء فيصل رجب، والموكب المرافق له، إلى محافظة أبين، اليوم الثلاثاء، وسط استقبال شعبي وعسكري حافل.



وكان موكب اللواء رجب قد تحرك صباح اليوم من مدينة عتق التي وصلها مساء الأمس قادما من محافظة البيضاء.



واحتشد مئات المواطنين على جوانب الطرقات لاستقبال موكب اللواء على طول الأسواق الشعبي من مديرية المحفد وحتى شقرة مرورا بمديرية مودية.



ورافق الموكب شخصيات اجتماعية وعسكرية قدمت من المديريات التي مر بها وذلك للمشاركة في فعالية الاستقبال المركزي في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.





وأفرجت مليشيا الحوثيين عن القائد العسكري رجب، يوم الأحد الفائت، بعد ثمان سنوات من اختطافه وتغييبه في سجونها بصنعاء، وذلك بعد وساطة وفد قبلي من أبين.

وكان اللواء فيصل رجب قائد اللواء 119 مشاة قد أسر في 25 مارس/آذار من العام 2015 وذلك خلال تواجده في قاعدة العند الجوية على خط التماس المتقدم مع مليشيا الحوثي الانقلابية خلال زحفها إلى العاصمة المؤقتة عدن.



ويعد اللواء رجب من بين القادة العسكريين البارزين المشاركين في حروب صعدة الست لإخماد تمرد جماعة الحوثيين الإرهابية، فضلا عن مشاركته في الحرب على تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

