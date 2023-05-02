شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير بلادنا في مسقط يلتقي وزير المكتب السلطاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في مسقط خالد بن شطيف اليوم مع وزير المكتب السلطاني الفريق سلطان النعماني العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن شطيف موقف مجلس القياده الرئاسي والحكومة اليمنية الداعم للجهود الاقليمية والدولية والاممية الرامية لحل الازمه وإنهاء الحرب التي سببتها مليشيات الحوثي وتعاونها الايجابي مع أي مساعي تحقق السلام الكامل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث في ظل تعنت ميليشيات الحوثي ووضعها العراقيل في وجه اية جهود..مقدرا مساعي القيادة العمانية المستمره في حل الازمه اليمنية.

من جانبه أكد الوزير العماني حرص وموقف بلاده الثابت في حل الازمه اليمنية وتقريب وجهات النظر ودعمها لتحقيق السلام الشامل في الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع الاطراف الدولية ذات العلاقة.

