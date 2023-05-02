شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرباط - خاص

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، صباح اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط، السيد "محمد عبد النباوي" الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية الشقيقة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها، كما وقعا على مذكرة تعاون شملت تعزيز العلاقة بين المجلسين من خلال التشاور وتبادل الخبرات والزيارات والتأهيل والتدريب وإقامة الورش والندوات وإصدار مجلة قضائية دورية مشتركة.

كما تضمن التعاون تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة برئاسة أميني المجلسين لتتولى وضع البرامج التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتنسيق وترتيب اللقاءات والزيارات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء سلّم رئيس المجلس درع المجلس للرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية تقديراً وعرفاناً لجهوده ومواقفه الداعمة في سبيل تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب اليمني: القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي غالب بن غالب فريد، مدير مكتب رئيس المجلس، والدكتور نضال شيخ عبيد، عميد المعهد العالي للقضاء، وبحضور سفير بلادنا لدى المغرب عز الدين الاصبحي، والقنصل العام الأستاذ حسين صالح.

كما حضر من الجانب المغربي كل من: السيدة إيمان المالكي رئيسة شعبة التعاون والشراكة بالمجلس، والسيدة شيماء عبو مستشارة بديوان الرئيس المنتدب، والأستاذ قدور الحجاجي رئيس الديوان.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، عقد رئيسا المجلسين ندوة صحفية، ومن ثم قام الجانبان بجولة ميدانية لعدد من هيئات ومكونات السلطة القضائية.

هذا وكان قد التقى فضيلة رئيس المجلس والوفد المرافق له يوم أمس بعدد من منتسبي السلطة القضائية الدارسين في معهد القضاء المغربي وحثهم على بذل المزيد من الجهود في مسارهم الدراسي والالتزام بالتدريبات والتعليمات التي يتلقونها من الساده القضاة المشرفين على تدريبهم، وأكد على ضرورة التزامهم بالظهور بمظهر مشرف وضرورة احترام أنظمة البلد المضيف.

وحضر اللقاء، القنصل العام الاستاذ حسين صالح.