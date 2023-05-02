شكرا لبحثكم عن خبر عدن..بتمويل صندوق صيانة الطرق بدء صيانة شارع لقمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

باشرت الفرق الفنية والهندسية لشركة ارم استار الجهة المنفذة لمشروع إعادة تأهيل شارع لقمان بمدينة كريتر في العاصمة عدن اعمال المشروع و الذي يجري تنفيذه بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بعدن .

حيث بدأت أعمال خلع طبقة الاسفلت المتضررة مع رفع المخلفات والأتربة والأحجار من الشارع الهام بالمديرية.

وأكد المهندس محمد عبدالوهاب مدير المشروع ان الشارع سيشهد اعمال صيانة وإعادة تأهيل واسعة كونه أحد واهم الطرق الحيوية داخل العاصمة .

وأوضح أن اعمال إعادة التأهيل تأتي استجابة لمعالجات الضرر الذي يشكله تهالك الطبقة الاسفلتي للشارع على سلامة المواطنين والمركبات .

ويعد شارع لقمان من أهم وأعرق الشوارع في مدينة عدن التاريخية والتي تستهدفه خطط و برامج صندوق صيانة الطرق والجسور ضمن خطط تأهيل شبكة الطرق في المحافظات المحررة .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.