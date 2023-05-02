شكرا لبحثكم عن خبر أمن العاصمة عدن يضبط على عدد من المتهمين باقلاق سكينة المواطنين بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

قبضت قوات أمن عدن بالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية المعلا، وكتيبة الشهيد ابوخطاب، اليوم، على عدد من الشباب المتهمين باقلاق سكينة المواطنين في العاصمة.

وقال مدير شرطة المعلا, العقيد أحمد طاهر الظاهري، بأن الاجهزة الامنية بالتعاون مع السلطة المحلية في المعلا وكتيبة الشهيد (ابوخطاب) قد قبضت على ثلاثة شباب من أبناء المعلا متهمين بارتكاب حوادث تقطع ومحاولة اقلاق سكينة المواطنين في العاصمة عدن.

وحذر مدير الشرطة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين في العاصمة عدن أو الاعتداء على المواطنين وسلب حقوقهم او تقييد حرية الناس.

منوها بأن عدن كانت وستبقى عاصمة المحبة والسلام وأن أعمال الحرابة لن تجد من يناصرها في عدن، وكل من يحاول إقلاق الحياة العامة سيلاقي عقابه الرادع جزاء جريمته.

وتقدم مدير الشرطة بجزيل الشكر والتقدير الى كل من تعاون مع رجال الأمن وساعدهم في القبض على المتهمين خلال ساعات قليلة منذ وصول البلاغ إليهم وكذلك الشكر الى مدير عام مديرية المعلا الاستاذ عبدالرحيم الجاوي.

ولقيت قضية محاولة اعتدائهم على أحد الناشطين في عدن والذي كان برفقة أسرته ردود فعل غاضبة تجاه الشباب مطالبين رجال الأمن والجهات المسؤولة القيام بواجبهم والقبض على الشباب وانزال بحقهم عقوبات رادعة ليكونوا عبرة لكل من حاول اقلاق السكينة في العاصمة عدن.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الثلاثاء 2 مايو 2023

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