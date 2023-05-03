شكرا لبحثكم عن خبر فريق أكاديمية اتحاد عبدالعزيز بعدن يهزم نادي الصقر بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تغلب فريق أكاديمية اتحاد عبدالعزيز الرياضي على فريق نادي الصقر اليمني Al-Saqr SC ، بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة الكروية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ملعب الشهداء بمدينة تعز، والتي أقيمت في إطار اللقاءات الودية الأسبوعية لفرق الفئات العمرية لكرة القدم بالنادي، وضمن الزيارة الترفيهية والرياضية لبعثة (أكاديمية اتحاد عبدالعزيز الرياضي) التابعة لـ نادي وحدة عدن الرياضي القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، إلى مدينة تعز.

وجاءت مجريات المباراة مثيرة وممتعة وحافلت بالندية والإثارة من جانب الفريقان اللذين قدما مستوى جيد، مع أفضلية لفريق أكاديمية اتحاد عبدالعزيز الرياضي، الذي تمكن من حسم مجريات المباراة لصالحه، حيث نجح لاعبه (عيسى وهيب) في تسجيل هدف التقدم عند منتصف شوط المباراة الأول بعد جملة تكتيكية جميلة، وحاول بعدها لاعبو الصقر العودة في النتيجة، لكن كل المحاولات الصقور لم يكتب لها النجاح ، وفي الشوط الثاني عزز اللاعب (محمد ناصر) تقدم فريقه بهدف ثانٍ، لتنتهي المباراة بفوز فريق أكاديمية اتحاد عبدالعزيز الرياضي، بهدفين دون مقابل، وقد أدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من : نبيل فرحان "حكم ساحة" ، محي الدين نجيب عبدالرحمن "مساعد أول" ، أحمد الوافي "مساعد ثاني".

- هذا ومن المقرر أن يلتقي يوم غداً الأربعاء، فريق براعم الصقر مع نظيره فريق براعم أكاديمية اتحاد عبدالعزيز الرياضي، وستقام هذه المباراة على أرضية الملعب السداسي المعشب بالعشب الصناعي التابع لنادي الصقر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.