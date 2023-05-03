اخبار الخليج / اخبار اليمن

بلادنا تشارك في اجتماعي الرقابة الدوائية واللجنة الفنية العليا للدواء العربي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اجتماعي الرقابة الدوائية واللجنة الفنية العليا للدواء العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري في اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء واجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي في العاصمة الرياض.

 

وكرس الاجتماعين لمناقشة إجراءات الدول العربية لسلامة المستحضرات الصيدلانية بعد تسويقها والمشتملة على السلامة والجودة والغش الدوائي.. بالإضافة إلى دور مختبرات الرقابة الدوائية في الدول العربية.

وناقش المشاركون المقترح المحال من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته المنعقدة بالجزائر والقاضي بالموافقة المبدئية للاقتراح المقدم من وزارة الصحة والسكان المصر العربية والداعي إلى إنشاء وكالة عربية للدواء على أن يكون مقرها القاهرة ورفع المشاركون التوصيات اللازمة حياله إلى مجلس وزراء الصحة العرب لاقراره.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا