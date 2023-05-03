شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اجتماعي الرقابة الدوائية واللجنة الفنية العليا للدواء العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري في اجتماع الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء واجتماع اللجنة الفنية العليا للدواء العربي في العاصمة السعودية الرياض.

وكرس الاجتماعين لمناقشة إجراءات الدول العربية لسلامة المستحضرات الصيدلانية بعد تسويقها والمشتملة على السلامة والجودة والغش الدوائي.. بالإضافة إلى دور مختبرات الرقابة الدوائية في الدول العربية.

وناقش المشاركون المقترح المحال من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته المنعقدة بالجزائر والقاضي بالموافقة المبدئية للاقتراح المقدم من وزارة الصحة والسكان المصر العربية والداعي إلى إنشاء وكالة عربية للدواء على أن يكون مقرها القاهرة ورفع المشاركون التوصيات اللازمة حياله إلى مجلس وزراء الصحة العرب لاقراره.

