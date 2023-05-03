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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية الأخبار موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة
موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة
الأربعاء 03 مايو 2023 02:28 مساءً
موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة
الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة عدن
على قناة عدن المستقلة
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