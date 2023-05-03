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موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية fc4d8e3b6a.jpg الأخبار arr.png موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة

موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة

الأربعاء 03 مايو 2023 02:28 مساءً
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موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة

الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة عدن

على قناة عدن المستقلة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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