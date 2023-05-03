موعد لقاء الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في قناة عدن المستقلة

الخبجي : جنوب اليوم غير الأمس، هناك من المفاجئات ما لم يتوقعها العدو

تحدث القيادي في المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي عن اللقاء التشاوري الذي دعا له الانتقالي مؤخرًا والمزمع إقامته في العاصمة المؤقتة عدن يوم غدًا الخميس

المزيد ...