سيول الأمطار تجرف مواطنا بالقفر شمالي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - جرفت سيول الأمطار الغزيرة، أحد مواطني مديرية القفر، شمال محافظة، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "مالك علي الموسمي" توفي غرقاً في أحد مجاري السيول في منطقة بيت "الموسمي" بمديرية القفر، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية.



وأوضحت المصادر أن "الموسمي"، نزل إلى بطن الوادي رفقة شقيقه لرفع خزان مياه "سبيل" خشية أن تجرفه السيول، غير أن السيول جرفته هو فيما نجا أخوه من الحادثة.



وأشارت المصادر أنه وبعد عملية بحث مضني تم العثور على جثته في وقت لاحق على بُعد 2 كيلو من مكان الحادثة.



ومنذ أسابيع تشهد المحافظة أمطاراً غزيرة تسببت بخسائر بشرية ومادية وأضراراً بالغة بالأراضي الزراعية والممتلكات.

