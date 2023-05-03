شكرا لبحثكم عن خبر بدء عمليات إزالة الاحجار المتساقطة من عمارتي هاير وبليدا محل في المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت صباح اليوم الأربعاء أعمال ازالة الاحجار المتساقطة من عمارتي هاير وبليدا محل التي تعرضتا لانهيار شبه كامل نتيجة حرب2015 تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس الخاصة بإزالة الخطر الذي قد يتسبب نتيجة سقوط الاحجار والأعمدة الخرسانية على الماره والسكان القاطنين حول العمارتين.

وفي هذا الصدد تفقد الأستاذ صلاح العاقل وكيل محافظ العاصمة عدن والاستاذ عبدالناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا والمهندس محسن كنبل مدير مكتب الاشغال العامة م المعلا الموقعين.

واطلع العاقل والعماد على الأعمال الأوليه لبدء عملية الإزالة وشددا على ضرورة انتهاء العمل باسرع وقت حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين.