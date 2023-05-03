شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : انتشار عسكري ضخم بشوارع عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مواطنون بانتشار عسكري ضخم بعدد من شوارع ومديريات عدن منذ ظهر اليوم.

وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان انتشار ضخم بعدة شوارع ومديريات عدن بينها التواهي حيث ان الانتشار بمداخل عدة مديريات وامام الحارات بالتواهي.

ياتي ذلك استعدادا للاجتماع الذي اعلن عنه الانتقالي بمناسبة تاسيسه يوم غدا والذي سيتخذ قرار تاريخي بحسب وصف قيادات بالانتقالي.