شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يشارك في الملتقى العلمي الأول لعمداء معاهد القضاء وكليات الحقوق والشرطة في المغرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرباط - خاص

شارك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للملتقى العلمي الأول لعمداء معاهد القضاء وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية المنعقد حاليا في مدينة طنجة بالمملكة المغربية الشقيقة، ويقدم فيه الدكتور "نضال شيخ عبيد" عميد المعهد العالي للقضاء ورقة عمل بعنوان (تجربة المعاهد القضائية والبحث العلمي فيها) يستعرض فيها تجربة المعهد التدريسية والبحثية.

وسيتناول المؤتمر، الذي ينظمه المركز العربي للبحوث القضائية والقانونية بالشراكة مع وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ويستمر ثلاثة أيام، خمسة محاور رئيسية تتمثل في:

1- منهجية التعليم الأكاديمي القانوني والأمني والقضائي

2- تجارب المعاهد القضائية وكليات الحقوق والشرطة في مجالات التدريس والبحث العلمي والنشر، واستعراض التجارب الدولية في هذه المجالات

3- تقييم عمل مراكز البحوث القانونية والقضائية والأمنية بهدف رفع كفاءتها وفاعليتها

4- وضع أسس ومعايير عمل المجلات

القضائية القانونية والأمنية المحكمة

5- الخروج بتوصيات تقدم للاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب.

وشارك رئيس مجلس القضاء على رأس وفد ضم أمين عام المجلس القاضي د علي عطبوش، ومدير مكتب رئيس المجلس القاضي غالب فريد، وعميد معهد القضاء الدكتور نضال شيخ، والأستاذ حسين البيحاني منسق الشؤون الخارجية بالمجلس.